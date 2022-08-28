الكاظمي يؤكد لزيدان دعمه للقضاء لأداء واجبه "في أفضل الظروف"

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الأحد دعمه للقضاء العراقي.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الأحد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء وفقا لبيان لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن الكاظمي اشاد بأداء القضاء في مختلف الاختصاصات وابدى استعداد الحكومة لتقديم كل ما من شأنه دعم القضاة لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني في أفضل الظروف.

وأشار إلى ان اللقاء كان بحضور رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس ونواب رئيس محكمة التمييز كلا من السادة القضاة زيدون سعدون ونجم احمد وكاظم عباس وحسن فؤاد ورئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد ورئيس هيئة الاشراف القضائي السيد ليث جبر.