الكاظمي يؤكد لبلاسخارت وسفراء أوروبيين أهمية دعم استقرار العراق

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، على أهمية دعم السلم والاستقرار ودور العراق على المستويين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، كلاً على انفراد مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وسفراء دول إيطاليا وفرنسا وروسيا، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الكاظمي، مع المسؤولين الدبلوماسيين، وفقاً للبيان، "الشأن العراقي والعلاقات الثنائية، ومجالات المصالح المشتركة، والتنسيق على الساحة الدولية".

وأوضح البيان، أن "الكاظمي وخلال لقائه السفير الفرنسي في العراق إيرك شوفالييه والوفد المرافق له، بحث سبل تنمية التعاون وتوطيد العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا".

وأكد الكاظمي، وفقاً للبيان "حرص العراق على بناء أفضل علاقات الشراكة والتبادل مع فرنسا، وبما يعزز من أواصر الصداقة بين الشعبين، العراقي والفرنسي".

وفي لقاء آخر، استقبل الكاظمي أيضاً سفير الجمهورية الإيطالية الجديد في العراق ماوريتسيو كريكانتي، الذي نقل تحيات الحكومة الايطالية، وتمنياتها باستمرار التقدم الذي يحققه العراق على مختلف الأصعدة".

وبحث رئيس الوزراء، مع السفير الإيطالي، أوجه التعاون المشترك بين العراق وإيطاليا التي ستترأس خلال العام الحالي بعثة حلف الناتو في العراق والدور الذي يمكن أن تؤديه في تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية".

هذا واستقبل الكاظمي، السفير الروسي في العراق ألبروس كوتراشيف والوفد المرافق له، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات العراقية الروسية، وسبل تنميتها وآفاق توسعتها، وكذلك التباحث في مجالات التعاون العراقي مع الدول الصديقة، وتعزيز الدور العراقي الإيجابي، وبما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.