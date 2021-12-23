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الكاظمي يؤكد على أهمية الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال محاربة شبكات الفساد

Category: سیاسة

Date: 2021-12-23T10:07:54+0000
الكاظمي يؤكد على أهمية الاستفادة من التجربة الإيطالية في مجال محاربة شبكات الفساد

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي السيد لويجي دي مايو، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب، وناقشا تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي.

وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضاً بحث التعاون الثقافي ضمن إطار اليونسكو، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء إلى عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتطلع للمزيد من التعاون المشترك، مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلده للعراق وحكومته، مشيداً بجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي.

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