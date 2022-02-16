الكاظمي يؤكد على تفعيل دور العراق في منظمة التعاون الإسلامي

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، على أهمية تفعيل دور العراق في منظمة التعاون الإسلامي وفتح مكتب لها في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الكاظمي استقبل اليوم في مكتبه ببغداد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن محمد الضبيعي، والوفد المرافق له، وبحثا تفعيل دور العراق كدولة عضو مؤسس في المنظمة.

واشار إلى أن اللقاء ناقش أيضاً رفع مستويات إسهام العراق في نشاطات المنظمة، ودورها في تقوية عرى الصداقة بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة إجراءات فتح مكتب لها في العاصمة بغداد.

وشدد الكاظمي على أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة ولاسيما في التعامل مع جملة التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة والعالم الاسلامي.