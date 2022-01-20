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الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون مع دمشق

Category: سیاسة

Date: 2022-01-20T11:11:09+0000
الكاظمي يؤكد على تعزيز التعاون مع دمشق

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على اهمية تعزيز التعاون مع دمشق وذلك خلال استقباله السفير السوري في العراق.  

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدحدح، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، فقد تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق، والتأكيد على تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والثقافي، والأمني، وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة.

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