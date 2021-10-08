الكاظمي يؤكد عدم التردد بمواجهة "السلاح المنفلت" ويعلن نجاحاً كبيراً بملف الطاقة

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عدم التردد بمواجهة "السلاح المنفلت"، معلناً اعتقال العشرات منهم، وفيما اشار الى نجاح كبير بملف الكهرباء، لفت الى ان ميناء الفاو سيكون واحداً من أهم موانئ المنطقة.

وقال الكاظمي في كلمة له القاها بمناسبة الانتخابات وتابعتها وكالة شفق نيوز، "اتخذنا قرارات عدة لاستعادة هيبة المؤسسة الأمنية"، مضيفاً "استعنا بالصبر والحكمة بمواجهة الاتهامات والأكاذيب".

وفيما يتعلق بملف الفساد، اوضح الكاظمي أن "لجنة مكافحة الفساد فتحت أكثر من 50 ملف فساد".

وبشأن ملف الكهرباء، قال الكاظمي، "رغم فداحة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، بذلنا خلال عام واحد جهوداً استثنائية، للنهوض بواقع الطاقة، ومعالجة الأخطاء الكارثية التي تسبب بها سوء التخطيط خلال السنوات الماضية، وقفزنا بالإنتاج لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، الى 21 ألف ميغاواط يومياً، بعد أن كان الإنتاج حوالي 16 ألف ميغاواط للسنوات الماضية".

وتابع، "تمت معالجة مشكلة الربط الكهربائي مع دول الجوار، وسوف يتم الربط بالشبكة الكهربائية الدولية خلال العام المقبل، سواء مع دول الخليج العربي أو الأردن او مصر او تركيا، بالإضافة الى الربط مع الجارة ايران".

واوضح رئيس الوزراء، "قررنا البدء بمشـروع انتاج الغاز العراقي المهدور، ليصبح العراق قادراً على توفير الغاز لمنشآته الكهربائية خلال المرحلة المقبلة"، مضيفا، "فتحنا الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، التي ستكون عاملا حاسماً في توفير الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى اطلاقنا لعدد كبير من المشاريع في مجال تطوير وإنتاج الطاقة في المحطات الغازية والحرارية، على مستوى تجديد شبكة النقل الكهربائي".

واشار الى "إطلاق هذا العام، مشـروع كبير لتأمين أكثر من 650 ألف قطعة أرض سكنية للمواطنين، للمساهمة في حل أزمة السكن، ووضعنا قواعد شفافة ليس فيها محاباة او وساطات، لتوزيعِها عبر برنامج الكتروني باسم مشروع داري، ورصدنا الأموال لتوفير البنى التحتية لهذه المناطق الجديدة، وتوفير قروض الإسكان للمستفيدين منها، وستجدون، خلال الأشهر المقبلة، تحركاً فاعلاً لتطبيق هذا التوجه الحيوي".

وتابع، "أطلقنا أيضاً خططاً استثمارية كبيرة، واستقطبنا شركات عالمية لتنفيذها، متجاوزين عراقيل هادفة لاستمرار بيئة الفساد، الطارد للمستثمرين وقد تغلبنا عليها وهناك مدن استثمارية، ومشاريع صناعية ريادية بمعايير عالمية، ستكون حاضرة لرفد الاقتصاد العراقي وخدمة شعبنا".

وبين، "صممنا على إعادة إحياء وبناء مشـروع ميناء الفاو الكبير الذي طال انتظارُه، ليكون واحداً من أهم موانئ المنطقة، ومشـروع القناة الجافة والربط مع كل دول الجوار، عبر شبكات طرق وسكك حديد، بحيث يصبح العراق واحداً من أهم الممرات الدولية للتجارة العالمية، خلال الأعوام المقبلة".

وتابع، "خلال هذا العام، أحدثنا قفزة في مجالين أساسيين، الأول هو توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية للعوائل المتعففة، ومضاعفة المبالغ المرصودة في هذا الجانب، لمعالجة الاضرار، التي تكبدتها هذه الفئات".

وقال ايضا، "أصلحنا منظومة البطاقة التموينية من خلال توفير سلة غذائية لائقة بشعبِنا، وأنهينا تاريخاً من التلاعب والفوضى في هذا المجال، أطلقنا ايضا مشروع بناء ألف مدرسة، لإعادة الكرامة لطلابنا وكادرنا التعليمي".