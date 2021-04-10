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الكاظمي يؤكد دعم العراق لمبادرات التهدئة في المنطقة ويدعو لتفعيل دور الجامعة العربية

Category: سیاسة

Date: 2021-04-10T12:42:53+0000
الكاظمي يؤكد دعم العراق لمبادرات التهدئة في المنطقة ويدعو لتفعيل دور الجامعة العربية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، دعم العراق لمبادرات إنهاء الصراعات والأزمات في المنطقة الإقليمية، داعياً جامعة الدول العربية إلى تعزيز التقارب وتعضيد جهود التهدئة إقليمياً.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير بحث مع الأمين العام لجامعة الدولة العربية أحمد أبو الغيط، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف القضايا العربية الراهنة.

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، على أهمية التواجد الفعّال للجامعة العربية، وتطوير منظومات عملها بما يمكنها من خدمة الشعوب العربية، مشيرا الى ان العراق يتطلع الى انعقاد القمة العربية المقبلة، عبر دعم دورٍ عربي أكبر يسهم في جهود التهدئة.

وأضاف ان العراق يدعم مبادرات إنهاء الصراع في اليمن، ودعم لبنان لتجاوز ظروفه الصعبة، وعودة سوريا الى الجامعة العربية وتشجيع الحوار الداخلي فيها.

وبين الكاظمي أن أمام الجامعة العربية دورا مهما تضطلع به في تعزيز التقارب البنّاء وتجاوز الخلافات، وتعضيد جهود التهدئة بين الدول الإقليمية الفاعلة والتي ترتبط بعلاقات تاريخية تتجاوز الأزمات الراهنة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ينبغي أن تبقى في أعلى سلم أولوياتنا، لأنها تمثل قضية ضمير ووجدان للعرب وللإنسانية، ولأن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من ظروف قاسية وظلم تاريخي.

من جانبه، ابو الغيط، أكد أن مؤسسة الجامعة حريصة على دعم العراق في مساعيه السامية هذه، مشيدا بالخطوات "الشجاعة" للحكومة العراقية، لاسيما ما يتعلق بمسار الانفتاح العراقي الحكيم والمتزن على محيطه العربي والإقليمي، وروح المبادرة الإيجابية التي ينتهجها.

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