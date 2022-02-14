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الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تفعيل الاتفاقية الصينية بكامل فقراتها

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T10:54:40+0000
الكاظمي يؤكد حرص حكومته على تفعيل الاتفاقية الصينية بكامل فقراتها

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، حرص حكومته على تفعيل الاتفاقية الإطارية الصينية وتنفيذ كامل فقراتها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

وأثنى الكاظمي، وفق البيان، على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، وهي علاقات شراكة توّجت بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وكذلك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن.

وأكد الكاظمي، حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها، كما أبدى ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها.

 من جانبه، أكد السفير الصيني تشانغ تاو دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين بغداد وبكين على مختلف المستويات والصعد، بما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين وتطلعاتهم.

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