الكاظمي يؤكد حرص العراق على توطيد العمل العربي والإقليمي المشترك

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، حرص العراق على توطيد العمل العربي والإقليمي المشترك.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها الكاظمي، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمناسبة عيد الفطر، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن خالص تمنياته بدوام التقدّم والازدهار للسعودية حكومةً وشعباً، مؤكداً "حرص العراق على توطيد العمل العربي والإقليمي المشترك، من أجل استقرار المنطقة ورفاه شعوبها، وبناء التنمية المستدامة للشعوب المحبّة للسلام".

من جانبه، قدّم بن سلمان، التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك، ونقل تمنيات المملكة العربية السعودية إلى الشعب العراقي بالرفاه، وترسيخ الاستقرار، والمزيد من التعاون الثنائي على مختلف الصعد والمجالات.