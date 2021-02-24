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الكاظمي يؤكد تطلع العراق الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-24T12:28:41+0000
الكاظمي يؤكد تطلع العراق الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة

شفق نيوز/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني، أن العراق يتطلع الى تعاون "أوثق" مع الأردن وترسيخ أمن المنطقة.

وحَمل الوفد بحسب بيان لمكتب الكاظمي، تحيّات الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الى الكاظمي، وتأكيدات الأردن حكومة وشعبًا على عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق.

وقال رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إن "النيّة الجادة والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، وخاصة في قطاعات الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة".

وأكّد الكاظمي طبقا للبيان، على "أهمية دور القطّاع الخاص في البلدين، وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والإستقرار بمفهومه الأوسع".

وحمّل الكاظمي الوفد الأردني تحياته الى الملك عبد الله الثاني، وحكومة بشر الخصاونة، مؤكدا على "تطلع العراق الى تعاون أوثق مع الأردن، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها".

وأعرب الوفد الأردني من جانبه، عن تقديره لحسن الإستقبال و ما لمسه من حرص على تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه مصلحة الشعبين الأردني والعراقي".

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