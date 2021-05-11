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الكاظمي يؤكد الدفع بملف الاستثمارات السعودية في العراق للأمام وبن سلمان يبلغه أمراً

Category: سیاسة

Date: 2021-05-11T17:12:59+0000
الكاظمي يؤكد الدفع بملف الاستثمارات السعودية في العراق للأمام وبن سلمان يبلغه أمراً

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أهمية الدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق الى الأمام.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير استقبل نائب وزير الدفاع نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان والوفد الرسمي المرافق له حيث أكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية، فضلًا عن التعاون الأمني في مجال الحرب على فلول داعش الإرهابية.

واشار الكاظمي إلى "أهمية تفعيل النتائج الإيجابية التي أثمرت عن الإجتماع الأخير للجنة التنسيقية العراقية السعودية، والدفع بملف الإستثمارات السعودية في العراق الى الأمام، في مجال الإعمار ومختلف القطاعات الأخرى".

واوضح أن "المرحلة الحالية من العلاقات الثنائية تشهد خطوات مثمرة، بما يصبّ في مصلحة البلدين وتعزيز أمن واستقرار المنطقة وترسيخ التنمية المستدامة فيها"، مؤكدا توجيهاته الى "القيادات الأمنية في وزارة الدفاع بضروة تعزيز التعاون الأمني مع نظرائهم السعوديين بما يخدم استقرار البلدين وأمنهما الداخلي".

من جانبه، نقل بن سلمان تحيّات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى الكاظمي، وتطلعه الى تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد العلاقات على مختلف الصعد.

كما أوضح توجيهات الملك الى جميع أجهزة المملكة بالإنفتاح على العراق وتعضيد التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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