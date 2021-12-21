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الكاظمي يُشكّل لجنة لإعمار سنجار ويخصص لها 28 مليار دينار

Category: سیاسة

Date: 2021-12-21T10:20:54+0000
الكاظمي يُشكّل لجنة لإعمار سنجار ويخصص لها 28 مليار دينار

شفق نيوز/ قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة لاعمار قضاء سنجار برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للأخير اليوم الثلاثاء.

وذكر البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللجنة تضم بعضويتها عدداً من المسؤولين ومديري الدوائر، موضحا أن اللجنة ستقوم باعداد خطة لاعمار القضاء والقرى التابعة له واعادة تأهيل البنى التحتية بجميع القطاعات الخدمية.

وأشار البيان إلى أنه تم تخصيص مبلغ 28 مليار دينار لتنفيذ هذه الخطة.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

وتوصلت بغداد وأربيل الجمعة (9 تشرين الأول من العام الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

ويرفض العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.

والاتفاق الجديد سيعالج مسألة ازدواجية الإدارة، كما أن الكاظمي شدد على حرص بغداد على خلو سنجار من الجماعات المسلحة سواء الداخلية أو الوافدة من خارج البلاد، في إشارة إلى حزب العمال الكوردستاني.

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