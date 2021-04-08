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الكاظمي يؤشر "انجازاً" ويؤكد: شعبنا يستحق عيش السلم لا الصراعات والمغامرات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-08T05:05:45+0000
الكاظمي يؤشر "انجازاً" ويؤكد: شعبنا يستحق عيش السلم لا الصراعات والمغامرات

شفق نيوز/ عد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، الحوار الإستراتيجي الذي جرى مع واشنطن، انجاز وبوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق.

وأجرى العراق، أمس الأربعاء، الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، بمشاركة وزيري خارجية البلدين، فضلا عن ممثلي القطاعات الاقتصادية والطاقة والثقافة.

وقال الكاظمي في تغريدة على ”تويتر“ إن ”نتائج الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بوابة لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، وبما يستحق العراق، وهو إنجاز جدير أن نهنئ به شعبنا المحب للسلام“.

وأضاف أن ”‏الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات، شعبنا يستحق أن يعيش السلم والأمن والازدهار، لا الصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات“.

وتطرق الحوار بجولته الثالثة، لملفات السياسة والأمن والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان، والتراث، وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وعقدت الجولة الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.

 

 

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