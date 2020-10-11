الكاظمي يؤشر استمرار الدولة العراقية بالبقاء على "الوضع الخاطئ"

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الاحد على ضرورة تغيير مسار "الوضع الخاطئ" للدولة العراقية ومعالجة المشاكل المتراكمة التي افرزت ازمات وتحديات مالية واقتصادية.

جاء ذلك خلال عقده، إجتماعاً ضمَّ عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، كُرّس لبحث مُعالجات البطالة وتـأمين فرص العمل لفئة الشباب، فضلاً عن مستجدات الأوضاع العامة، بحسب بيان صادر عن الحكومة

واعرب الكاظمي عزم الحكومة على إيجاد معالجات ناجعة للأزمات الراهنة، وتشديدها على أهمية مواجهة كل التحديات المالية والإقتصادية والوبائية بما يؤمن تخطي العراق لهذه الأزمات، وتحويلها نقاط ارتكاز للاصلاح والتنمية.

وقال إن الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة للتطبيق، إذ أن سوء التخطيط السابق قد تراكم بما أثقل جهاز الدولة بمشاكل كبيرة تحتاج الى معالجات وعمل مستمر لتغيير الوضع الخاطىء الذي تسير عليه الدولة حالياً.

وشهد الإجتماع طرح عدد من المقترحات المتعلقة بالقروض و توفير فرص العمل في القطاع الخاص. كما جرت مناقشة مشروع تشغيل الشباب وسُبل توفير الدعم لهذه الشريحة الحيوية، اضافة الى الاصلاحات في الورقة البيضاء.

وحضر الإجتماع السادة وزراء النفط، والمالية، والتخطيط، والتعليم العالي، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس الخدمة الإتحادي، فضلاً عن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء .