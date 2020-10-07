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الكاظمي يوضّح لزعيم حزب كوردستاني أسباب تردي الاوضاع المالية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-07T07:21:51+0000
الكاظمي يوضّح لزعيم حزب كوردستاني أسباب تردي الاوضاع المالية في العراق

شفق نيوز/ عزا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اسباب تردي الاوضاع المالية في البلاد الى استشراء الفساد في مفاصل الدولة العراقية خلال السنوات الفائتة.

جاء ذلك خلال لقائه امير الجماعة الاسلامية الكوردستانية علي بابير والوفد المرافق له امس الثلاثاء، بحسب ما اعلنه المكتب الاعلامي للاخير اليوم الاربعاء .

ونقل البيان عن علي بابير قوله للكاظمي "تحملون على عاتقكم مسؤولية وأعباءً ثقيلة في مرحلة صعبة، ونأمل ان يُكتب لكم النجاح لما يخدم المكونات في العراق بلا تمييز".

واضاف البيان ان امير الجماعة الاسلامية دعا الكاظمي الى الاسراع في صرف المبالغ المالية المخصصة لتمويل رواتب الموظفين في اقليم كوردستان وألّا تتسبب الظروف والصراعات السياسية في تأجيلها.

وبحسب البيان فإن الكاظمي تعهد بصرف المستحقات المالية للفلاحين في اقليم كوردستان على مراحل.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله ان: العراق يمر بوضع مالي سيء نتيجة استشراء الفساد في السنوات الماضية، مضيفا "نحن مسؤولون عن الاصلاح، و وضعنا خطوات نحو هذا الهدف، ونسعى ان ننظر الى المواطنين كافة بعين واحدة".

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