الكاظمي يوصي وزراء حكومته بتنفيذ "الاتفاقية الغامضة"

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أوصى بتنفيذ الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة السابقة مع الصين، وفيما أشار إلى أن المجلس صوت على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أكد أنه تقرر تطوير حقلي الزبير ومجنون النفطيين.

وقال ناظم خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى خلال جلسة مجلس الوزراء بتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية، مؤكدا ان الحكومة مقبلة على الانفتاح في سياستها الخارجية مع دول العالم.

وفيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، أوضح ناظم ان مجلس الوزراء صوت في جلسته على تمويل وزارة الصحة لشراء المزيد من اللقاحات، مضيفا "لدينا اصابات عديدة متصاعدة بفيروس كورونا وندعو لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لكورونا".

من جانب آخر، أشار إلى أن هناك تدابير في وزارة التجارة باستيفاء مفردات الحصة التموينية الآن وفي بداية شهر رمضان، وأن مجلس الوزراء وجه بدعم البطاقة التموينية.

وفي الشأن الاقتصادي، أكد ناظم ان مجلس الوزراء قرر تطوير حقلي الزبير ومجنون لتصدير المزيد من النفط الخام.

وفيما يتعلق بالجانب الرياضي، ذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتشكيل فريق لتهيئة مستلزمات الاستضافة العراق بطولة الخليج بالنسخة 25، واصفا البطولة بأنها "حدثاً مهماً سيعين العراق في الانفتاح على العالم".

ودفعت أطراف شيعية، خاصة المقربة منها من إيران، بشدة لتنفيذ الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي مع الصين، لكن الاتفاقية وتفاصيل بنودها لا تزال مجهولة.