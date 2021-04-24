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الكاظمي يوجّه بالتحقيق "الفوري" بحادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-04-24T22:57:24+0000
الكاظمي يوجّه بالتحقيق "الفوري" بحادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد

شفق نيوز/ نعى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأحد ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد .

ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي الكاظمي فإن الأخير "أمر بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بمنح عائلات ضحايا الحادث كل حقوق "الشهداء"، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق.

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