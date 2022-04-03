الكاظمي يوجه وزارة الداخلية باتخاذ دورها بقوة في الشارع وحفظ امن الدولة

شفق نيوز/ أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مجموعة من التوجيهات إلى وزارة الداخلية لحفظ أمن الدولة.

وقال مصدر في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي زار اليوم مقر وزارة الداخلية واجتمع مع الوزير عثمان الغانمي.

وأضاف أن الكاظمي وجّه خلال الاجتماع بتأدية الوزارة دورها بقوة في الشارع، وحفظ أمن الدولة من خلال تطبيق القانون، ومن خلال عمل مفاصل الوزارة بنزاهة تامة.

كما وجّه القائد العام للقوات المسلحة، مديرية المرور العامة بأخذ دورها في الشارع، مؤكدا على ضرورة تطوير عمل الجوازات والبطاقة الموحدة.

وأكد على حماية المنشآت النفطية، رافضا ما اسماها بـ"المجاملات على مصلحة الأن"، وقال إن هذا الأمر "غير مقبول".

الكاظمي شدد على أن رجل الأمن ينبغي له تجنب الولاءات الحزبية، والابتعاد عن القضايا السياسية.

وفي جانب آخر نقل المصدر عن الكاظمي قوله خلال الاجتماع في وزارة الداخلية،: العمل جار على تمتين العلاقات الخارجية مع دول الجوار.

ومضى الكاظمي بالقول رغم كل التحديات والخروقات نحاول ان نمسك بزمام الامن في البلاد.