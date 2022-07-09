الكاظمي يوجه نداءً للقوى السياسية: التحديات كبيرة لكن الفرصة أكبر

شفق نيوز/ وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، نداءً الى القوى السياسية والأحزاب العراقية للتعاون معاً لإزالة العقبات، معتبراً أنه على الرغم من أن التحديات "كبيرة" لكن الفرصة أكبر.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في جامعة الموصل بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي "أوّجه من هنا نداءً إلى كل القوى السياسية العراقية والشخصيات والأحزاب، وأقول إن التحديات أمامنا كبيرة، لكن الفرصة أكبر، وتعالوا إلى كلمة سواء تجمعنا على خدمة الشعب والوطن، والتعاون على إزالة العقبات وبناء البلد، وليكن العراق أولاً".

واكد ان "الأجهزة الأمنية تؤدي دورها الفعّال في حفظ أمن العراقيين ومساعدة الناس. ووقوف المواطن مع الأجهزة الأمنية سيوفر لنا الأمن الوقائي".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة لم تُمنح الفرصة الكافية، لكنّها صنعت فرصة من أنصاف الفُرص. وإن أمن وطننا وسلامة المجتمع هو أمانة في أعناقنا، وما دمنا في موقع المسؤولية لن نفرّط بالأمانة".

ولفت الكاظمي، إلى أن "روح الشر حاولت أن تختطف الموصل، وأن تحوّلها إلى مكان لبثّ الشر في العراق والعالم، وأن تجعلها عاصمة لخلافة مزعومة"، موضحا ان "الإرادة والعزيمة العراقية الخالصة هي التي هزمت عصابات داعش، بعزم لا يلين، وبعقيدة وطنية جمعتنا جميعاً لننجح في النصر الكبير".

وأضاف، "أنجزنا أغلب المشاريع المتلكئة، والمستشفيات جرى إنجازها وافتتحنا أكثر من محطّة كهربائية، في سامراء، وميسان، والمثنى، وفي الناصرية. وشرعنا بالكثير من المشاريع في محافظة الموصل، واليوم سنضع الحجر الأساس لمشاريع أخرى، ولدينا مشروع مطار الموصل، رغم أن هناك نواقص في الإجراءات، ولن أضع حجر الأساس لمشروع لم تكتمل ظروفه. لقد تبنينا الموضوع ولدينا اجتماعات أسبوعية مع الفريق الوزاري، وخلال هذا الشهر سنزور الموصل ثانية؛ لوضع حجر الأساس لمشروع مطار الموصل".

وختم الكاظمي بالقول "هناك من يحاول استغلال الظروف في المحافظة ويقوم بعمليات تهريب الوقود. حاجة محافظة نينوى اليومية من الوقود مؤمنة، لكن هناك من يستغل الظروف"، مضيفاً "أطلب من مواطني محافظة نينوى أن يتبعوا نظام التسجيل على البطاقة الوقودية التي توفر لهم الوقود؛ كي لا تذهب الكميات الإضافية إلى جيوب الفاسدين".