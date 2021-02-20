سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-02-20T10:42:14+0000
الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد

شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية.

واجرى الكاظمي يرافقه امين بغداد علاء معن، جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف.

ووجه رئيس مجلس الوزراء امين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين دوليين.

والتقى الكاظمي خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

كما التقى الكاظمي خلال جولته التفقدية، بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

related

مصدر يكشف ما تمخض عن اجتماع قاآني مع الكاظمي في بغداد

Date: 2020-11-21 08:16:45
مصدر يكشف ما تمخض عن اجتماع قاآني مع الكاظمي في بغداد

حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

Date: 2020-09-19 16:49:25
حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

Date: 2021-01-04 15:36:37
بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

صور .. الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي بغداد بعد حادثة العصائب

Date: 2020-12-26 04:49:16
صور .. الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي بغداد بعد حادثة العصائب

انطلاق قمة سياسية ببغداد بحضور الكاظمي والحلبوسي والمالكي

Date: 2020-12-08 08:29:41
انطلاق قمة سياسية ببغداد بحضور الكاظمي والحلبوسي والمالكي

وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

Date: 2020-08-16 12:12:16
وزير يكشف تفاصيل جديدة بشأن اتفاق بارزاني والكاظمي

لأول مرة.. الكاظمي يتجول بين متظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

Date: 2020-08-05 14:38:48
لأول مرة.. الكاظمي يتجول بين متظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

الكاظمي يوجه باطلاق اسم هشام الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد بشدة القتلة

Date: 2020-07-07 14:44:04
الكاظمي يوجه باطلاق اسم هشام الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد بشدة القتلة