الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد

شفق نيوز/ اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في العاصمة بغداد للاطلاع على الحملة التي تقوم بها امانة بغداد، وتتضمن أعمال اكساء الشوارع وصيانتها وحملات التنظيف، والتي تتزامن مع اجراءات حظر التجوال، وذلك لتجنب تاثير الاعمال على السير في الايام الطبيعية.

واجرى الكاظمي يرافقه امين بغداد علاء معن، جولة في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وشارع الخلفاء والسوق العربي والشورجة، واطلع على جهود الامانة التي تقوم باعمال صيانة الشوارع واكسائها وحملات التنظيف.

ووجه رئيس مجلس الوزراء امين بغداد بالاعداد لعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد بحضور مستشارين دوليين.

والتقى الكاظمي خلال جولته بعدد من العاملين، واستمع الى شكاواهم ووجّه باجراءات تسهيلها والاسراع في حلها، كما وجّه بتسريع الخدمات والارتقاء بمستوى العمل البلدي والخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.

كما التقى الكاظمي خلال جولته التفقدية، بعدد من الضباط وعناصر القوات الامنية، واثنى على جهودهم وجهود جميع القوات الامنية التي تعمل على تطبيق اجراءات حظر التجوال الشامل في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.