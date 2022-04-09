الكاظمي يوجه طلبين للقوى السياسية أحدهما تمرير قانون الأمن الغذائي "دون التفكير بمحتواه"

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، طلبين للقوى السياسية يتعلقان بتشكيل الحكومة الجديدة وقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال الكاظمي في كلمة له بالاحتفال المركزي لحزب الدعوة الإسلامية بذكرى إعدام المرجع الديني محمد باقر الصدر وتابعتها وكالة شفق نيوز، "أدعو القوى السياسية للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف أن "شعبنا ينتظر تشكيل حكومة إصلاحية طال انتظارها ولدينا مهمة وطنية نشترك بها جميعاً هي الانتقال من الانسداد الى الاتفاق وحل الأزمات".

وأشار الكاظمي الى أزمة الغذاء العالمية نتيجة الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا وقال إن "العالم يمر بظرف صعب وأزمات عديدة والعراق ليس ببعيد عن هذه الأزمات".

وطلب رئيس الوزراء من القوى السياسية "التصويت على قانون الأمن الغذائي حتى دون التفكير بمحتواه من أجل خدمة المواطنين كونه قانون مهم جداً"، مبيناً أن "هدف القانون هو توفير الحماية اللازمة لشعبنا".

وكان مجلس النواب أنهى يوم الاثنين (28 / 3 / 2022) قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.