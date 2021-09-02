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الكاظمي يوجه طلبا لوسائل الإعلام بشأن الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-09-02T15:01:21+0000
الكاظمي يوجه طلبا لوسائل الإعلام بشأن الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، وسائل الاعلام العراقية الى حث المواطنين على المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير التقى اليوم بعدد من مديري الاخبار في القنوات الإخبارية العراقية، وحث وسائل الإعلام والفعاليات الاجتماعية على المشاركة الفاعلة في مجال التوعية والتثقيف باتجاه الإقبال الواسع في الانتخابات المقبلة.

وأكّد الكاظمي خلال اللقاء على أهمية أن "تفرد القنوات الفضائية مساحة أكبر لهذا الجانب؛ لما له من تأثير كبير على مستقبل البلد".

وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، مناقشة العديد من الملفات وأهمها النجاح المتحقق في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، واستثماره في تعزيز موقع العراق وخدمة أبناء شعبنا.

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