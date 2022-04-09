الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات للقادة في القوات المسلحة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مطلع يوم السبت، بصدور توجيه من القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف الإجازات للقادة في القوات اﻷمنية.

وذكر المصدر؛ أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإيقاف الإجازات الدورية الى اشعارا اخر لكل من وزارة الدفاع/ قادة العمليات والفرق والمقرات المسيطرة.

وأضاف أن التوجيه يشمل وزارة الداخلية/ قادة الشرطة الاتحادية وقادة المناطق لقيادة قوات الحدود، وجهاز مكافحة الارهاب/ قادة العمليات الخاصة، وهيئة الحشد الشعبي قادة المحاور.

وتابع ان ايقاف الاجازات سيشمل قيادة عمليات بغداد/ قادة المقرات المتقدمة وقادة الفرق، والمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة/كركوك/ قائد المقر المتقدم والفرق.

وبين أن هذه التوجيهات صدرت بسبب الاحداث الاخيرة في ميسان واربيل وكركوك.