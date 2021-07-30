الكاظمي يوجه بإعادة افتتاح المتحف العراقي بعد "أكبر" عملية استرداد للآثار

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الجمعة بإعادة افتتاح المتحف العراقي في العاصمة بغداد امام الجمهور والباحثين.

وقال الكاظمي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه "بالتزامن مع إعادة 17 ألف قطعة أثرية عراقية مع وفدنا الذي أنهى زيارة ناجحة إلى واشنطن أمس، وجهنا بإعادة افتتاح المتحف العراقي للجمهور والباحثين؛ لتكون بداية جديدة لاستلهام قيمنا الحضارية العريقة، وهويتنا الوطنية الأصيلة، وتثقيف أجيالنا بما قدمت هذه الأرض من علوم وثقافات، وإنجازات".

وسلمت الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 17 قطعة أثرية خلال الزيارة التي أجراها مؤخرا إلى واشنطن والتي انهاها أمس وعاد إلى بغداد حاملا معه تلك الآثار التي لا تُقدر بثمن.