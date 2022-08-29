الكاظمي يوجه بمنع الرصاص الحي وعدم إطلاق النار على المتظاهرين

شفق نيوز/ أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، توجيهات بمنع إطلاق النار واستخدام الرصاص الحي على المتظاهرين في المنطقة الخضراء.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه وجه "بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً، وشدد سيادته على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية".

كما وجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت لإخلاء القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أنصار التيار الصدري.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة متظاهرين سقطوا ضحية، وأكثر من 50 آخرين أصيبوا حتى اللحظة، بينهم عناصر في القوات الأمنية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء".