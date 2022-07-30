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الكاظمي يوجه بحماية المتظاهرين والمؤسسات الرسمية: التصعيد السياسي يزيد من التوتر
Category: سیاسة
Date: 2022-07-30T08:44:05+0000
الكاظمي يوجه بحماية المتظاهرين والمؤسسات الرسمية: التصعيد السياسي يزيد من التوتر
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