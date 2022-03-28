الكاظمي يوجه بحجز ضبّاط مقصّرين: نقف بحزم أمام الاساءة للرموز الدينية او مهاجمة المقار

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بحجز الضبّاط "المقصّرين" وعزلهم عن مهامهم، مشدداَ على الوقوف بحزم أمام الاساءة للرموز الدينية او مهاجمة المقار الحزبية.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير ترأس، اليوم، إجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مبيناً أن المجلس اطلع على "استعراض شامل للأوضاع الأمنية وجهوزية القوات المسلحة، فضلاً عن متابعة سير العمليات الأمنية في مطاردة فلول داعش المندحرة".

واكد المجلس "الوقوف بحزم امام الممارسات التي تعمل على ضرب السلم المجتمعي او الاساءة الى الرموز الدينية، او مهاجمة المقار الحزبية والاملاك العامة والخاصة".

وفي هذا الصدد أكد الكاظمي ضرورة "منع اي انعكاس سلبي للازمات السياسية على الشارع العراقي"، ووجه القوات الأمنية "باتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد لأداء الواجب في حماية أمن المواطنين ومقار الفعاليات السياسية والإجتماعية، وبما يؤكد سلامة المواطنين وممتلكاتهم".

كما وجه القائد العام للقوات المسلحة "بحجز الضبّاط المقصّرين في واجبهم وعزلهم عن مهامهم، من أجل تعزيز روح الإلتزام بالواجب".

ورفض المجلس أي تهديد للسلم الأهلي وتعكير صفو حياة المواطنين، مؤكداً أن القوات الأمنية ستتعامل بمهنية وبما يمليه الواجب والقانون تجاه أمن الوطن والمواطن بوجه أي اعتداء أو تجاوز.

واقتحم محتجون على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي، ليلة امس، مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد.

وأدان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم الاثنين، بشدة ما اعتبرها اساءة للمرجعية الدينية، حيث أكد أن التجاوز عليها ليس من أخلاق أو سلوكيات شعب كوردستان.

أشار بارزاني إلى اعتقال الشخص الذي ارتكب الإساءة للرموز الدينية وتم تقديمه للقضاء وسينال جزاءه العادل، وندد في ذات الوقت بشدة عملية إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، التي تكررت للمرة الثانية.