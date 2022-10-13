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الكاظمي يوجه بتأمين حماية جلسة البرلمان العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-13T10:18:41+0000
الكاظمي يوجه بتأمين حماية جلسة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بتأمين الحماية اللازمة لجلسة البرلمان الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، مؤكداً على انهاء الازمة السياسية. 

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر، "في الوقت الذي ندعم استكمال الاستحقاقات الدستورية لإنهاء الأزمة السياسية، نؤكّد على توجيهاتنا لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تأمين الحماية الكاملة واللازمة لجلسة البرلمان"، مؤكداً "نرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعرقلة المسار الديمقراطي".

وأضاف "لقد وجهنا الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن، ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح المنفلت".

وتعرضت المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد إلى هجوم بتسعة صواريخ، ما أسفر عن إصابة أكثر من خمسة أشخاص بينهم عسكريون.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي لإنتخاب رئيس جمهورية العراق. 

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