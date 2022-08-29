الكاظمي يوجه بتعليق عمل مجلس الوزراء إلى إشعار آخر

شفق نيوز/ علّق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، جلسات المجلس إلى إشعار آخر، على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك تحول اعتصام أنصار التيار الصدري في المنطقة الخضراء إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء وإعلان النفير العام.