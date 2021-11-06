الكاظمي يوجه بتشكيل "مقر متقدم" بمشاركة الحشد لإدارة منطقة الاعتصام قرب المعلق

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن تشكيل "مقر متقدم" برئاسة ضباط برتبة عليا من مختلف الأجهزة الأمنية وهيئة الحشد الشعبي، لإدارة وتأمين مكان تجمع المحتجين على نتائج الانتخابات، على خلفية أحداث أمس الدامية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد ما حصل يوم امس الجمعة من أحداث مؤسفة قرب ساحات الاعتصام في بغداد، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الاجهزة الامنية وهيئة الحشد الشعبي للعمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الامنية والمتظاهرين".

وأضافت "وبناءً على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الامنية العراقية الى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية واحدة على الأقل، و346 جريحاً خلال حصيلة تصادم واطلاق نار بين أنصار قوى شيعية معترضة على نتائج الانتخابات، وقوة أمنية عراقية على أعتاب المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحصيلة النهائية للصدامات استقرت عند ضحية واحدة على الأقل من المتظاهرين، بالإضافة إلى إصابة 71 آخر"، مضيفا أن "حصيلة إصابات القوات الأمنية انتهت كذلك عند 275 مصاباً، بعض حالات الإصابات خطرة".

واشتعل فتيل الأزمة بين المتظاهرين المناهضين لنتائج الانتخابات وهم أنصار قوى شيعية مقربة من إيران، والقوات الامنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بعدما قرر المحتجون التوجه لاقتحام المنطقة من بعض مداخلها لتندلع مصادمات عنيفة.

وعلى إثر ذلك وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بهذه الأحداث، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي.