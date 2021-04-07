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الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لعقد محادثات فنية مع واشنطن لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي

Category: سیاسة

Date: 2021-04-07T19:22:09+0000
الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة لعقد محادثات فنية مع واشنطن لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة فنية لعقد محادثات مع واشنطن، لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي-الأميركي، بتوجيه من القائد العام مصطفى الكاظمي.

وذكر الناطق بإسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "على ضوء مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وجه الكاظمي، بتشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس أركان الجيش".

وأضاف اللواء رسول، أن هذه اللجنة ستتولى "عقد محادثات فنية مع الجانب الأميركي لغرض إقرار الآليات والتوقيتات المتعلقة بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي في الجانبين الأمني والعسكري".

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أصدرت وزاراتا الخارجيةالعراقية والأميركية، في بيانها الختامي للجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ، والذي شارك فيه ممثلون عن حكومة إقليم كوردستان.

وتطرق الحوار بجولته الثالثة، لملفات السياسة والأمن والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان، والتراث، وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.

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