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الكاظمي يوجه بتجاوز "البيروقراطية" في المثنى

Category: سیاسة

Date: 2022-03-03T09:09:22+0000
الكاظمي يوجه بتجاوز "البيروقراطية" في المثنى

شفق نيوز/ وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بتلبية احتياجات محافظة المثنى جنوبي البلاد، مشددا على تجاوز العقبات "البيروقراطية".

وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إن الاخير استقبل محافظ المثنى وعدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن المحافظة، فضلاً عن عدد من الطلبة الخريجين من أبناء المحافظة.

واستمع الكاظمي، وفق البيان، إلى عرض شامل عن أوضاع المحافظة من الناحيتين الإدارية والخدمية، وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين.

واطّلع رئيس مجلس الوزراء على أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه عمل هذه الدوائر والمشكلات التي يواجهها أبناء المحافظة في مختلف النواحي المعيشية والاجتماعية.

ووجّه الجهات الحكومية بتلبية احتياجات المحافظة، وتقديم التسهيلات الضرورية لتجاوز أي عقبات في إنجاز المشاريع التي تنتظرها المحافظة، فضلاً عن تجاوز العقبات البيروقراطية نحو تقديم أفضل الخدمات لمواطني المثنى.

وأكد الكاظمي أن محافظة المثنى عزيزة على قلوبنا بشيوخها وأهلها، والأمر يتطلب التعاون معاً لمواجهة التحديات العديدة، وأوضح أن التداعيات عديدة، ويحتاج التخطيط إلى وقت لتصحيح الأوضاع وتجاوز العقبات وهذا ما تعمل عليه الحكومة.

 

 

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