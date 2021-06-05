الكاظمي يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات بغداد: تجاوزوا الفشل السابق

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير ترأس اجتماعا خاصا للجنة الامر الديواني 32 لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد والاطلاع على الخطط الموضوعة لإنجازه، وجرى خلال الاجتماع استعراض تصاميم ومخططات المشروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، وجسور مشاة وغيرها من الخدمات، على أن تشمل العقود المبرمة خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف".

ووجّه الكاظمي الجهات المعنية بـ"الاسراع في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتجاوز التعقيدات البيروقراطية".

كما شدد رئيس الوزراء، على "ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات تليق باسم بغداد وتاريخها واهلها، وان يتجاوز حالات الفشل التي حصلت سابقا، والتي ادت الى انشاء مشاريع بدون دراسات وافية، نتج عنها مشاريع لا تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثير من الأموال".