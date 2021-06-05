سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات بغداد: تجاوزوا الفشل السابق

Category: سیاسة

Date: 2021-06-05T14:00:36+0000
الكاظمي يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات بغداد: تجاوزوا الفشل السابق

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بالإسراع في تنفيذ مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الأخير ترأس اجتماعا خاصا للجنة الامر الديواني 32 لمتابعة مشروع مداخل وبوابات العاصمة بغداد والاطلاع على الخطط الموضوعة لإنجازه، وجرى خلال الاجتماع استعراض تصاميم ومخططات المشروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات دخول وساحات للوزن والتبادل التجاري، وجسور مشاة وغيرها من الخدمات، على أن تشمل العقود المبرمة خدمات الصيانة المستمرة والتنظيف".

ووجّه الكاظمي الجهات المعنية بـ"الاسراع في تنفيذ المشروع على أرض الواقع، وتجاوز التعقيدات البيروقراطية".

كما شدد رئيس الوزراء، على "ضرورة تنفيذ المشروع بمواصفات تليق باسم بغداد وتاريخها واهلها، وان يتجاوز حالات الفشل التي حصلت سابقا، والتي ادت الى انشاء مشاريع بدون دراسات وافية، نتج عنها مشاريع لا تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثير من الأموال".

related

الكاظمي يدعو الى نبذ الخلافات: الانتخابات فرصة مناسبة للسلام في العراق

Date: 2021-05-22 14:08:05
الكاظمي يدعو الى نبذ الخلافات: الانتخابات فرصة مناسبة للسلام في العراق

الكاظمي: سيتم إعلان أسماء ضحايا الاحتجاجات قريباً

Date: 2020-07-25 14:17:13
الكاظمي: سيتم إعلان أسماء ضحايا الاحتجاجات قريباً

بعد أنباء استقالته.. المتحدث باسم الكاظمي يكشف تفاصيل "الحكاية"

Date: 2020-11-26 13:19:08
بعد أنباء استقالته.. المتحدث باسم الكاظمي يكشف تفاصيل "الحكاية"

الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان جملة قضايا ويؤكدان على أمر

Date: 2021-03-29 17:02:54
الكاظمي والسفير الفرنسي يبحثان جملة قضايا ويؤكدان على أمر

بعد عقوبات الفياض وابو فدك.. الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها

Date: 2021-01-14 16:31:43
بعد عقوبات الفياض وابو فدك.. الكاظمي يزور هيئة الحشد الشعبي ويلتقي قادتها

الكاظمي يشمل رجال الدين بـ"الحوار الوطني": الخطاب المعتدل يساعد على الاستقرار

Date: 2021-04-17 18:56:34
الكاظمي يشمل رجال الدين بـ"الحوار الوطني": الخطاب المعتدل يساعد على الاستقرار

الكعبي يدعو لجلسة "طارئة" بحضور الكاظمي وعلاوي ومخيف

Date: 2020-12-21 09:29:36
الكعبي يدعو لجلسة "طارئة" بحضور الكاظمي وعلاوي ومخيف

الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة

Date: 2021-02-14 22:51:34
الكاظمي يعلن القبض على قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد في البصرة