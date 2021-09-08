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الكاظمي يوجه انتقاداً جديداً للحكومات السابقة: هناك تقصير بالتعليم

Category: سیاسة

Date: 2021-09-08T14:13:37+0000
الكاظمي يوجه انتقاداً جديداً للحكومات السابقة: هناك تقصير بالتعليم

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، عن أسفه لعدم عمل الحكومات المتعاقبة على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق.

وقال الكاظمي في بيان صدر عقب لقائه عدداً من التربويين بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأميّة، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على الرغم من وجود عدد هائل من الأميين في العالم، لكن من المؤلم أن نجد بين أبناء العراق من لا يجيد القراءة والكتابة".

وأضاف، أنه "من غير المعقول أن يكون هناك أميون في الأرض التي صنعت القرطاس والقلم قبل آلاف السنين"، موضحاً "يؤسفنا أن نعترف بأن الحكومات المتعاقبة لم تعمل على برامج حقيقية وفعلية لإنهاء الأمية في العراق".

واشار الى "توجيه وزارة التربية بوضع خطة شاملة ومدروسة لمكافحة الأمية على نطاق وطني شامل، ولاسيما نحن أمام زيادة سكانية مستمرة في العراق تتطلب معالجات علمية وسريعة لدعم التربية والتعليم".

ولفت الكاظمي الى أن "الأمية والجهل يخلقان بيئة للتطرّف، والأمراض الاجتماعية، والجرائم وغيرها من آفات المجتمع"، مشيرا الى أن "هنالك تقصيرا بالتعليم أدى إلى خلق مناخ من الجهل والأزمات والقبول بالأفكار الخاطئة، والحروب العبثية التي أنتجت بيئة معقدة مع اختفاء الاهتمام بالتعليم والصحة".

وقال ايضا، "يجب أن نعترف أن سوء الإدارة، والفساد، وعدم وجود كادر حقيقي للتربية ساهم كله في تدني مستوى التعليم"، مضيفا ، "علينا أن نأخذ خطوات صحيحة في دعم وزارة التربية والكادر التربوي والتعليمي بتوفير حياة تليق بهم كي يؤدوا بواجبهم على أفضل وجه".

وتابع الكاظمي أن "ما تم صرفه خلال العقود الماضية في الحروب والصراعات، وما تم هدره في الفساد والسرقات، لو تم استثماره في المجالات السابقة كان العراق سيغدو في وضع آخر اليوم"، مبينا أن "الموازنات السابقة في مجال التعليم شيء مخجل، والمطلوب أن تكون هنالك زيادة في الموازنات القادمة تليق باسم العراق وبمسؤوليتنا في إدارة هذا البلد".

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