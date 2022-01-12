الكاظمي يوافق على زيادة حصة النجف من الوقود

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، موافقته على زيادة حصة محافظة النجف من الوقود.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع الدوائر الخدمية بمحافظة النجف بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد على الإسراع في تحديد معالم البلدية القديمة في النجف الأشرف، ويجب الاهتمام بالمناطق الأثرية الأخرى في المحافظة؛ كونها جزءاً من هوية النجف التأريخية، فهي مدينة العلم والعلماء والمراجع الكرام".

وأضاف، "وجهنا بالمباشرة في وضع آلية مناسبة للتجديد الحضري لمحافظة النجف الأشرف والمدينة القديمة، الذي توقف تنفيذه منذ عام 2010، والإسراع باختيار شركة استشارية عالمية لتدقيق البيانات والدراسات، وتقديم التوصيات بشأنها، على أن يقوم البنك المركزي بتوفير المبالغ المخصصة للتنفيذ، وتشكيل لجنة تتألف من وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات، وعدد من المستشارين؛ لوضع آلية للتنفيذ".

وتابع الكاظمي، "يجب أن نستفيد من تجارب الدول الناجحة في مجال التطوير العمراني، إذ صُرفت المليارات ولم يتحقق ما يطمح له المواطنون، وعلى الجميع أن يتعلموا كيفية تقديم افضل خدمة للمواطن".

واشار الى أنه "سيتم عرض أهمّ الموضوعات التي تخصّ محافظة النجف الأشرف في جلسة مجلس الوزراء القادمة، واتخاذ القرارات بشأنها"، موكداً "موافقته على زيادة حصة محافظة النجف من الوقود".