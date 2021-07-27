الكاظمي يوافق على تواجد ضابط أمريكي بقاعدة جوية عسكرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء بأن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وافق على طلب للتحالف الدولي يقضي بتواجد ضابط أمريكي في قاعدة "الإمام علي" الجوية العسكرية في مدينة الناصرية بهدف التصدي لأي هجمات محتملة تشنها الفصائل المسلحة عبر الطائرات المسيّرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي وافق على الطلب الموجهة عن طريق وزارة الدفاع العراقية بما يخص وجود ضابط ارتباط أمريكي في برج الملاحة الجوي لقاعدة "الإمام علي" الجوية ومطار ذي قار الدولي وذلك لتأمين اتصال مباشر الى مركز الحماية الأمريكي في حال وجود تهديد بهجمات يتم تنفيذها من خلال الطائرات المسيرة او اي هجوم جوي آخر.

وأضاف المصدر أن الطلب تضمن أَلّا يقوم هذا الضابط بالتدخل في الملاحة الجوية المدنية والعسكري في القاعدة والمطار ( حسب ما جاء في طلب ).

يأتي هذا القرار في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري.

ويوجد في الوقت الراهن 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم الدولة الإسلامية. وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

يشار إلى أن قاعدة الإمام علي الجوية (إياتا:XNH، إيكاو:ORTL) هي قاعدة عسكرية جوية تقع في مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وكانت القاعدة تعرف حتى العام 2011، بقاعدة طليل الجوية عندما كانت قاعدة للقوات المسلحة الأمريكية وكانت أكبر قاعدة يستقر بها جنود أمريكيين في العراق وعرفت عندهم بإسم كامب أدر.

وابتداءاً من العام 2017، افتتحت هذه القاعدة العسكرية للإستخدام المدني من طرف الرحلات الجوية التجارية، وتمت تسمية هذا الجزء المدني بإسم مطار الناصرية الدولي.