الكاظمي يوافق على استقالة محافظ النجف ويكلف "الكرعاوي" بإدارة مهام المحافظة

شفق نيوز/ وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري.

وابلغ مصدر مسؤول، وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق، اليوم، على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وكلف نائب المحافظ الأول هاشم الكرعاوي بإدارة المحافظة.

وينتمي "الكرعاوي" الى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فيما ينتمي "الياسري" الى حزب الدعوة الاسلامي، إلا أنه غادره في وقت لاحق.

من جانبه قال الياسري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الوزراء وافق على طلبي باعفائي من منصب محافظ النجف، مشيراً إلى أنه تحمل المسؤولية لاكثر من خمسة اعوام في ادارة الحكومة المحلية واخرج المحافظة من ازمات مالية صعبة ليشار لها (النجف) بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها .

وفي الرابع والعشرين من كانون الاول الماضي، قدم محافظ النجف لؤي الياسري، استقالته من منصبه رسمياً.

وقال الياسري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه سيقدم طلب استقالته الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واوضح أن النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي سيستلم المنصب خلفاً له لحين تكليف شخصية جديدة.

كما قال الياسري، أنه مستعد للمثول امام القضاء والنزاهة في حال وجود اي قضية ضدي من اي جهة كانت.

وجاءت استقالة الياسري بعد ضغط من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبعد أقل من 48 ساعة من استقالة محافظ ذي قار وتعيين محافظ جديد مقرب من التيار الصدري.