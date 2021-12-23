الكاظمي يوافق على استقالة الخفاجي ومحافظ جديد لذي قار خلال 48 ساعة

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الخميس، بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوافق على استقالة محافظ ذي قار أحمد الخفاجي.

وكان المتحدث باسم المحافظ قال في بيان، إن الخفاجي تقدم باستقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "حرصاً منه على المصلحة العامة، وتقديماً للأمن والاستقرار وحفظ مصالح مواطني هذه المحافظة العزيزة".

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي يبحث مع فريقه الحكومي ترشيح محافظ جديد لذي قار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وكان مصدر سياسي خاص، كشف لوكالة شفق نيوز، إن "هناك قوة كبيرة داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت خلال الساعات الماضية من الخفاجي تقديم استقالته من منصبه في إدارة محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "المحافظ رفض طلبها وأصر على الاستمرار بالمنصب".

وبين ان "الخفاجي أبلغ الذين طالبوه بتقديم الاستقالة بتقديم دليل له على أنه أخل بإدارة المحافظة من اجل الرضوخ لمطلبهم"، مطالبا إياهم بـ"إقالته من منصبه لأنه لن يقدم استقالته".

ولفت المصدر، إلى أن "الخفاجي اتهم الذين طالبوه بتقديم استقالته من منصبه بشراء ذمم بعض المتظاهرين التشرينيين، لغرض تشويه الثورة والسيطرة على سدة الحكم في ذي قار".