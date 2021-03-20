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الكاظمي يهنئ بنوروز وصالح يحث على حل "عادل وقانوني" لمشاكل بغداد وأربيل

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T16:31:26+0000
الكاظمي يهنئ بنوروز وصالح يحث على حل "عادل وقانوني" لمشاكل بغداد وأربيل

شفق نيوز/ هنأ رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، الشعب الكوردي بحلول أعياد نوروز.

ودعا صالح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حلا عادلا وقانونيا يحفظ حقوق العراقيين ومن ضمنها حقوق المواطنين في إقليم كوردستان واعتماد السياقات الدستورية والقانونية التي لا تترك مجالا للتلاعب بحقوق المواطنين".

وأكد رئيس الجمهورية، أنه "لا تراجع عن تحقيق مطالب الشعب في إصلاح منظومة الحكم وكبح آفة الفساد من خلال تعزيز دولة المؤسسات، والتطلع إلى بناء دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، وَإِجْراء انتخابات نزيهة في موعدها المقرر وحمايتها من التزوير والتلاعب لتعيد الثقة للعراقيين بدورهم البنّاء ورؤيتهم للمرحلة المقبلة".

من جانبه قال الكاظمي في تغريدة له، "نهنئ شعبنا الكردي والعراقيين جميعا وكل المحتفلين بأعياد نوروز".

وأضاف "بهذه المناسبة السعيدة نؤكد على التمسك بوحدة بلدنا ومكتسباتنا الديمقراطية، ونتطلع الى تجاوز التحديات الاقتصادية والصحية، وان يكون تآخي الشعب العراقي بكل اطيافه، عنوانا لمستقبل افضل".

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