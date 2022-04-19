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الكاظمي يهنئ برأس السنة الايزيدية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-19T19:08:18+0000
الكاظمي يهنئ برأس السنة الايزيدية

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، برأس السنة الأيزيدية.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "نهنئ إخوتنا وأهلنا العراقيين الأيزيديين، متمنين لهم دوام الحياة بكرامة وأمن ورفاه على أرض العراق، أرضهم وموطن كل العراقيين؛ بلادنا عزيزة بتنوّع أبنائها ومحبتهم وتآلفهم" 

ويحل يوم غد الأربعاء رأس السنة الإيزيدية، أو ما يسمى "الأربعاء الأحمر" وباللغة الكوردية "جارشمبا سور"، ويصادف الأربعاء الأول من شهر نيسان/ أبريل في كل عام بحسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ13 يوماً.

ويحتفل به الإيزيديون في أماكن وجودهم في العراق وسوريا وتركيا وإيران ومناطق متفرقة من أذربيجان وأفغانستان وروسيا والكثير من الدول الأوروبية وخاصة في ألمانيا.

ويقول الإيزيديون إنه سمي بالأربعاء الأحمر لأنه في مثل هذا اليوم ضخ الرب الدم في جسم آدم فاكتمل اللحم عليه وجرى الدم في جسده، وبعثت الحياة على كوكب الأرض.

وازدهرت شقائق النعمان في صباح الأربعاء، لهذا يتزينون بها ويزينوا منازلهم بها، ويطلق عليها اسم زهرة نيسان.

وبحسب المعتقدات الإيزيدية، فإن الله انتهى من خلق الكون في الأربعاء الأول من نيسان/ أبريل، لذا وُصف "الأربعاء الأحمر" بيوم الخليقة.

وتحضيرا ليوم العيد، يبدأ الرجال والنساء بعصر الزيتون في معبد لالش قبلة الإيزيديين في صباح العيد ويشعلون 365 قنديلا بعدد أيام السنة، مستخدمين زيت الزيتون النقي.

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