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الكاظمي يهاجم "الأصوات النشاز" ويؤكد: الانتخابات في موعدها

Category: سیاسة

Date: 2021-03-27T16:07:37+0000
الكاظمي يهاجم "الأصوات النشاز" ويؤكد: الانتخابات في موعدها

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن الانتخابات المبكرة ستجرى بموعدها المحدد ف العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة"، مضيفا أن "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل".

وختم الكاظمي تغريدته قائلا، إن "‏الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، بحسب ما حدده مجلس الوزراء العراقي.

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