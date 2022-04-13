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الكاظمي يهاتف ملك الأردن ويتمنى له الشفاء التام

Category: سیاسة

Date: 2022-04-13T15:15:53+0000
الكاظمي يهاتف ملك الأردن ويتمنى له الشفاء التام

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع ملك الأردن عبد الله الثاني، للاطمئنان على صحته.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً بالملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن فيه على صحة جلالته إثر خضوعه لعملية جراحية.

وقدم الكاظمي خلال الاتصال أطيب أمانيه للعاهل الأردني بسرعة التماثل للشفاء التام، وللشعب الأردني دوام التقدم والاستقرار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الازدهار والتكامل.

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