الكاظمي يهاتف ماكرون

شفق نيوز/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدّم فيه التهنئة بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية الفرنسية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال بحسب بيان لمكتب الكاظمي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطوّرات والمستجدات الإقليمية والدولية، وجرى أيضاً التأكيد على استمرار التنسيق المشترك، والمضي في المبادرات الثنائية التي سبق أن شهدت العاصمة بغداد إطلاقها بين البلدين.

وأشاد كل من الكاظمي والرئيس ماكرون باستمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتقدم المحرز في دحر فلوله، فضلاً عن التعاون الاقتصادي الثنائي، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.