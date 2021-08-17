الكاظمي يهاتف رئيسي ويبحثان جملة من القضايا المشتركة بين العراق وإيران

شفق نيوز/ هاتف رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وبحث معه جملة من القضايا المشتركة بين العراق وإيران.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجانبين تبادلا التعازي باسمي شعبي البلدين الصديقين، بمناسبة حلول أيّام عاشوراء، وذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)".

ووفقا للبيان "عبّر رئيسي عن شكره للسيد الكاظمي، وجهود العراق حكومة وشعباً في استضافة زائري المناسبات الدينية، فيما أكد الكاظمي تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيسي بمناسبة تسنّمه مهامه الرئاسية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، "ضرورة تعزيز العمل الثنائي المشترك في مواجهة تحديات المنطقة، وأهمية التواصل المستمر بين مختلف الأطراف؛ لتوثيق الاستقرار، ودعم التنمية المستدامة، والتكامل الإقليمي للمنطقة بأكملها".

وعبّر رئيسي عن تقديره لدور العراق البارز في تقريب وجهات النظر في المنطقة، والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها الحكومة العراقية في خدمة السلام، ومصالح شعوب المنطقة".