الكاظمي يهاتف السيسي بعد فاجعة القطار

شفق نيوز/ اجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم التعازي بالحادث الاليم الذي شهدته مدينة سوهاج.

وعبر الكاظمي بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، خلال الاتصال عن "عميق حزنه ومواساته للرئيس السيسي وشعب مصر الشقيقة، بالحادث الاليم الذي راح ضحيته عدد من المواطنين".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من اليوم وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين في سوهاج بالصعيد.

كما أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عن تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس المصري والملك الاردني في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له، "تضامناً مع فاجعة مصر، تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".