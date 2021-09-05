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الكاظمي ينعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان

Category: سیاسة

Date: 2021-09-05T12:13:36+0000
الكاظمي ينعى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان

شفق نيوز/ عزّا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، الحكومة والشعب اللبناني بوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي توفي أمس السبت عن عمر 85 عاماً.

وقال الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نتقدّم إلى الأمة الإسلامية والشعب اللبناني الشقيق، بخالص العزاء وعميق المواساة برحيل العالم رئيس المجلس الإسلامي الشيعي في لبنان، الشيخ عبد الأمير قبلان، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وأضاف "وإذ نسأل الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للراحل الكبير، نستذكر سنوات عمره المبارك التي قضاها في خدمة الإنسانية، والحثّ على التآخي والتقريب بين مختلف الأديان والمذاهب، وجميع أطياف الشعب اللبناني الشقيق، بالموعظة الحسنة والعمل المخلص".

والشيخ قبلان ولد عام 1936 في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان، وفي العام 1994، انتخب الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئيساً للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كما انتخب الشيخ قبلان بالإجماع نائباً للرئيس.

وعلى إثر إصابة الإمام شمس الدين بمرض عضال ودخوله إلى المستشفى في العام 2000، تولى المفتي قبلان مهام رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

والمجلس الإسلامي الشيعي في لبنان كان أول مركز رسمي للشيعة بالبلاد حيث تم تأسيسه في العام 1969، وهو يوازي أهمية دار الفتوى لدى السنة.

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