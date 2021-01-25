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الكاظمي يلغي أمر إعفاء أبو علي البصري ومباشرته في عمله

Category: سیاسة

Date: 2021-01-25T09:52:49+0000
الكاظمي يلغي أمر إعفاء أبو علي البصري ومباشرته في عمله

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الاثنين، بإلغاء أمر إعفاء مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور الاستخبارية) ابو علي البصري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تراجع عن قرار إعفاء ابو علي البصري قائد خلية الصقور.

وأضاف المصدر؛ أن البصري عاود اليوم مباشرة عمله كالمعتاد دون أي تغيير في صلاحياته في خلية الصقور الاستخبارية.

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم، الخميس، على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي خلف 32 ضحية و110 جرحى وسط بغداد، وفق أرقام وزارة الصحة.

وشملت الإقالات وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري)، وقائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، ومدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد.

إلا أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء أفادت بأن الكاظمي عدل عن قرارات إعفاء ثلاثة من هؤلاء القادة وهم: أبو علي البصري والبطاط وعامر صدام.

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