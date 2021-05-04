الكاظمي يلتقي وفدا امريكيا في بغداد ويناقشان عدة مواضيع بينها الانسحاب العسكري من العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوفد الحكومي الامريكي الذي ترأسه منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك.

وضم الوفد مستشار وزارة الخارجية الامريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية انه جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وجرت خلال اللقاء ايضا مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق، وفقا للبيان.