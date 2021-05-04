سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يلتقي وفدا امريكيا في بغداد ويناقشان عدة مواضيع بينها الانسحاب العسكري من العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-05-04T12:02:40+0000
الكاظمي يلتقي وفدا امريكيا في بغداد ويناقشان عدة مواضيع بينها الانسحاب العسكري من العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الوفد الحكومي الامريكي الذي ترأسه منسق البيت الابيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت مكغورك.

 وضم الوفد مستشار وزارة الخارجية الامريكية ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول.

وذكر بيان صادر عن الحكومة العراقية انه جرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.

 وجرت خلال اللقاء ايضا مناقشة موضوع التعاون في المجال الصحي ومكافحة جائحة كورونا، كذلك المساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق، وفقا للبيان.

related

لأول مرة.. الكاظمي يتجول بين متظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

Date: 2020-08-05 14:38:48
لأول مرة.. الكاظمي يتجول بين متظاهرين ويتعهد بتلبية مطالبهم

الكاظمي يوجه باطلاق اسم هشام الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد بشدة القتلة

Date: 2020-07-07 14:44:04
الكاظمي يوجه باطلاق اسم هشام الهاشمي على شارع في بغداد ويتوعد بشدة القتلة

الكاظمي: الحوار الوطني بإمكانه طي صفحة خلافات بغداد-أربيل

Date: 2021-03-09 16:36:49
الكاظمي: الحوار الوطني بإمكانه طي صفحة خلافات بغداد-أربيل

مصدر يكشف ما تمخض عن اجتماع قاآني مع الكاظمي في بغداد

Date: 2020-11-21 08:16:45
مصدر يكشف ما تمخض عن اجتماع قاآني مع الكاظمي في بغداد

حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

Date: 2020-09-19 16:49:25
حكومة الكاظمي تخلّد "ثورة تشرين" بإقامة نصبين تذكاريين

بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

Date: 2021-01-04 15:36:37
بالفيديو والصور.. الكاظمي يتجول وسط بغداد

صور .. الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي بغداد بعد حادثة العصائب

Date: 2020-12-26 04:49:16
صور .. الكاظمي يجري جولة ليلية في جانبي بغداد بعد حادثة العصائب

الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد

Date: 2021-02-20 10:42:14
الكاظمي يوجه بعقد مؤتمر دولي لإعمار العاصمة بغداد