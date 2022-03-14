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الكاظمي يلتقي نيجيرفان بارزاني في أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-03-14T11:49:41+0000
الكاظمي يلتقي نيجيرفان بارزاني في أربيل

شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأثنين رئيس إقليم نيجيرفان بارزاني، وذلك عقب الوصول إلى أربيل التي تعرضت أمس الاثنين لقصف صاروخي تبناه الحرس الثوري الإيراني، بحجة وجود مقر استخباري اسرائيلي، وهو ما نفته حكومة اقليم كوردستان.

ووصل الكاظمي إلى أربيل، برفقة عثمان الغانمي وزير الداخلية، وجمعة عناد وزير الدفاع، وقاسم الاعرجي مستشار الأمن الوطني، وتفقدوا المواقع التي تعرضت لأضرار إثر الهجوم الصاروخي.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، في ساعة متأخرة من ليلة السبت، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً، سقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

 

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