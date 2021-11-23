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الكاظمي يلتقي مواطناً عراقياً اشتكى من إجباره على دفع رشوة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-23T16:33:41+0000
الكاظمي يلتقي مواطناً عراقياً اشتكى من إجباره على دفع رشوة

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المواطن عبد الزهرة عيدان الفتلاوي، الذي تظلم لدى الكاظمي عبر وسائل الإعلام من محاولات موظفين في إحدى دوائر الدولة إجباره على دفع رشوة مقابل إنجاز معاملة حقوقه.

واستمع الكاظمي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى "تفاصيل شكوى المواطن، واطلع على سير معاملته المتوقفة منذ سنوات في إحدى دوائر الدولة، وأسباب تعطيلها".

ووجّه الجهات المعنية بـ"متابعة شكوى المواطن، ومحاسبة الموظفين الذين يتعمدون الإخلال بالمصلحة العامة، وعرقلة معاملات المواطنين".

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